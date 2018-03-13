Ирек Ялалов: На предстоящих выборах мы готовы к любому развитию событий

Сегодня, 13 марта, на оперативке в мэрии Уфы глава города Ирек Ялалов подробно обсудил ход подготовки к предстоящим в следующее воскресенье, 18 марта, выборам президента России.

Как сообщил вице-мэр Уфы Рустем Газизов, избирательные участки практически готовы к проведению выборов. В городе будут работать 435 избирательных участков, из них 25 будут временными – то есть они будут образованы в лечебных стационарах, чтобы пациенты и медики смогли проголосовать. Будут работать две участка для голосования слабовидящих людей. Вдобавок будет обеспечено видеотрансляция с 399 участках для голосования и семи помещений участковых избирательных комиссий. 33 избирательных участка получат комплексы для автоматического процесса голосования. В этом году будут установлены арочные металлодетекторы почти на 86% избирательных участков в Уфе, на остальных участках избирателей будут проверять ручными методами при помощи переносных металлодетекторов.

На избирательных участках были проведены учения на случай эвакуации людей при возникновении нештатных ситуаций.

- Нам предстоит провести очень важное мероприятия, и мы готовы к любому развитию событий, - подчеркнул Ирек Ялалов. – Прошу коммунальные службы обратить особое внимание на очистки подходов и подъездов к избирательным участкам от гололеда, а также позаботиться о том, чтобы горожане, которые приедут для голосования на автомобилях, имели возможность нормально припарковаться. Особое внимание нужно уделить созданию условий для голосования людей с ограниченными возможностями. Я уверен, что уфимцы, как и в прошлые годы, активно примут участие в выборах. Напоминаю, что вместе с выборами президента страны пройдет и голосование с целью определение рейтинга общественных пространств для создания комфортной городской среды. По итогам этого голосования будут определены территории Уфы, которые будут реконструированы или благоустроены на федеральные средства.

Кстати, по словам Ирека Ялалова, в перспективе голосование по актуальным вопросам городского развития будет осуществляться через личные кабинеты граждан, поскольку все иные способы голосования себя не оправдали.