В Уфе проектирование Восточного выезда на трассу М5 завершится весной

О трансфертах Башкирия и Росавтодор договорятся в июле текущего года.

Весной 2018 года завершатся работы по проектированию Восточного выезда на трассу М5, сообщил председатель госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

В проект включено строительство автодорожного тоннеля, моста через Уфу и эстакады, автомобильная дорога с выходом на федеральную трассу.