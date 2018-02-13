В Уфе проектирование Восточного выезда на трассу М5 завершится весной

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О трансфертах Башкирия и Росавтодор договорятся в июле текущего года.
Весной 2018 года завершатся работы по проектированию Восточного выезда на трассу М5, сообщил председатель госкомтранса республики Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании в правительстве Башкирии.
В проект включено строительство автодорожного тоннеля, моста через Уфу и эстакады, автомобильная дорога с выходом на федеральную трассу.
Стоимость строительства составит 34 миллиарда рублей, из которых 10 миллиардов привлекаются за счет средств концессионера (АО "ВТБ Капитал") , 4,6 миллиарда выделит Новый банк развития БРИКС. Планируется федеральная поддержка в объеме 19,9 миллиардов рублей.
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