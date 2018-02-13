Ирек Ялалов: Уфе не хватает бюджетных денег из-за неучтенных приезжих

По оценкам главы администрации города, в Уфе работает около 70 тысяч человек без регистрации.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня на оперативном совещании в мэрии, комментируя тему обеспечения жильем детей-сирот, затронул тему фактического населения Уфы. Он считает, что количество людей, которые проживают в Уфе фактически, гораздо больше той, которую предоставляет статистика.

- У нас на учете стоит 786 детей-сирот. Количество иногородних детей-сирот, которых мы вновь приняли на учет, которые нуждаются в квартирах, составило 196 человек. Это к теме моего тезиса о так называемой маятниковой миграции, которая происходит и фактически не дает нам возможности на 100% решить вопрос по детям-сиротам. Как только мы квартиры даем, аналогичная новая партия приезжает с республики. Эту ситуацию остановить невозможно, потому что не запретишь ребенку устраивать свою судьбу. Понятно, что в Уфе сосредоточены лучшие компетенции образовательные, административные, экономические. Все, что лучшее в республике есть, все сосредоточено в Уфе. Это фактически так. Иначе бы такими темпами население не прирастало. До 70 тысяч человек работает в Уфе без регистрации. Это подчеркивает то, что Уфа становится реальным мегаполисом, - сказал глава администрации.

Он отметил, что наиболее активная часть населения, которая проживает в ближайших 10-12 районах, работает в Уфе.

- Мы помним, что поток транспортный, который был у нас по трассе Уфа-Аэропорт в 2003, в 2004 году на въезде через Бельский мост был 30 тысяч автомобилей. Сейчас въезжает 115-120 автомобилей в сутки. Едут и за 30, и за 50, и за 100 км работать в наш город. Поэтому мы должны найти решение этой проблемы, которые наваливаются на наш город, - сказал он.

Глава администрации Уфы отметил, что эта тема с каждым годом обостряется.

- В целом в наших детских садах и школах обучается незарегистрированных детей около 8 тысяч. Легко разделить на количество мест и получится, сколько школ занято не уфимскими детьми, сколько занято детских садов не уфимскими детьми. Цифра просто колоссальная. Три года назад, когда мы передавали наше здравоохранение на республиканский уровень, у нас тогда уже 250 тыс человек получали медицинские услуги - не жители Уфы. Это накладывается на наш небольшой бюджет, - отметил он.

Ирек Ялалов считает, что городским чиновникам необходимо научиться доказывать коллегам из правительства, из всех министерств, ведомств, что необходимо ориентироваться не только на цифры статистики, но и ориентироваться на фактическое количество жителей.