Ирек Ялалов раскритиковал фасады промышленных предприятий в центре Уфы

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов сегодня на оперативном совещании в мэрии раскритиковал фасады промышленных предприятий, которые находятся в центре Уфы – АО «УАПО», АО «УППО», АО УАП «Гидравлика» (входит в группу «Ростех»). Фотографии этих предприятий были опубликованы в презентации к докладу начальника отдела промышленности и инновационных технолоний управления по работе с промышленностью и муниципальными предприятиями Рината Шарафеева об итогах работы в 2017 году. После того, как господин Шарафеев закончил свою речь, Ялалов попросил поставить слайд с этими фотографиями.

- Все эти объекты находятся в центре города. У коллег из «Ростеха» есть понимание, что эти здания нужно приводить в порядок, поэтому главы администраций работайте в этом плане. Мы не требуем, чтобы они немедленно что-то сделали. Должно быть нормальное архитектурно-дизайнерское решение. Предприятия эти успешные сейчас, на ходу. Мы должны сделать так, чтобы к 100-летию, к концу 2019 года фасады этих зданий преобразились. Но находиться в центре города в таком ужасном виде - это не красит наш город. Это касается, кстати, не только крупных предприятий, но и в целом всего промышленного комплекса. Вы в своей работе, в том числе с коллегами из других отделов и управлений взаимодействуйте. Когда работаете, когда посещаете предприятия, надо обращать внимание, в том числе и на культуру и на внешний вид производства, - сказал глава администрации Уфы.