Ирек Ялалов о новом Бельском мосте: Само собой не рассосется

- Отдельно на следующем оперативном совещании поговорим на тему Бельского моста. Госкомитету по транспорту и, возможно, другим курирующим структурам может не приятно слышать это, но мы будем говорить о мосте, пока проблема не решится. Пока не найдутся деньги на этот мост, - сказал Ирек Ялалов.

- Все было выполнено в согласовании с высшим руководством республики. По 20 млн руб было потрачено из городского бюджета. Нам сказали, найдите деньги, спроектируйте, а дальше не ваши проблемы. Оказалось, дальше - наша проблема. Наша проблема дальше. И мы не уходим от нее и будем решать этот вопрос. Не найдем в республике деньги, пойдем к федерации, не найдем в федерации, будем искать подходы муниципально-частного партнерства, но проблему моста надо решать. Просто так ждать, что само собой рассосется, мы отремонтируем мост и все решится – не будет этого. Мы будем решать проблему моста, - сказал Ирек Ялалов.