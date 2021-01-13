Власти Башкирии предложили схему движения в период закрытия путепровода в Уфе

Власти также предложили другие въезды и выезды из города в часы пик. Так, автомобилисты из центра смогу проехать через Набережную, Октябрьской революции, Бакалинскую, Кирова-Губайдуллина и другие — севернее. В центр можно добраться также через улицу Октябрьской революции, Посадскую-Ветошникова- Мингажева, Сун-Ят-Сена, Бакалинскую и Кирова-Губайдуллина. На прилегающих улицах временно изменена организация дорожного движения. На улице Посадской в сторону проспекта Салавата Юлаева введено одностороннее движение.