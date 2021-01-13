Власти Башкирии предложили схему движения в период закрытия путепровода в Уфе

Власти Башкирии предложили схему движения в период закрытия путепровода в Уфе

Вчера, 17:06ГородАнна КононоваPhoto: Facebook Андрей Назаров
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров побывал на месте строящегося путепровода на пересечении улиц Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева, из-за которого перекрыта часть дороги, что создает неудобство жителям Уфы. Позже чиновник опубликовал в соцсетях пути решения данной проблемы.

На период перекрытия путепровода на проспекте будет запущен дополнительный светофор, который будет регулироваться в ручном режиме — в зависимости от машинопотока. Кроме того, на месте постоянно будут работать сотрудники ГИБДД и служба эвакуации, чтобы в случае аварии предотвратить затор.

На своей странице в соцсетях Андрей Назаров также описал пути объезда. Теперь жители Дёмы смогут заезжать в город через Затон или по маршруту «Улица Пугачева — Нагаевское шоссе — выезд на федеральную трассу М-5». Жители северной части столицы могут следовать по пути «Улица Интернациональная — улица Перспективная — выезд на федеральную трассу М-5».

Власти также предложили другие въезды и выезды из города в часы пик. Так, автомобилисты из центра смогу проехать через Набережную, Октябрьской революции, Бакалинскую, Кирова-Губайдуллина и другие — севернее. В центр можно добраться также через улицу Октябрьской революции, Посадскую-Ветошникова- Мингажева, Сун-Ят-Сена, Бакалинскую и Кирова-Губайдуллина. На прилегающих улицах временно изменена организация дорожного движения. На улице Посадской в сторону проспекта Салавата Юлаева введено одностороннее движение.

Власти также предусмотрели отмену левых поворотов при съезде с путепровода по Октябрьской Революции и запретили стоянки на прилегающих улицах.

Андрей Назаров напомнил, что такая схема движения вводится в тестовом режиме — на субботу, воскресенье и понедельник. По итогам будет принято решение о дальнейшем работе.

У себя на странице он также опубликовал схемы объездов:

Photo:Facebook Андрей Назаров

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