В одном из районов Уфы отключат холодную воду
13 января, 14:27ГородТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Коммунальной услуги лишатся девять домов в Советском районе столицы.
МУП «Уфаводоканал» сообщил новость, ставшую неприятной неожиданностью для жильцов девяти домов. На следующей рабочей неделе в них почти на сутки отключат воду. Это произойдет с 10:30 часов 14 января, до 9:30 часов 15 января.
Согласно графику без воды останутся дома по улице Мингажева 125, 125/2, 125/1, 127, 127/2, 129 и 50 лет Октября, 14/1, 20 и 20/1.
Отключение связано с ремонтом колодца и заменой участка водопровода.
На сайте уфимской мэрии принесли извинения горожанам в связи со временными неудобствами.
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