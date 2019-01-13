В одном из районов Уфы отключат холодную воду

МУП «Уфаводоканал» сообщил новость, ставшую неприятной неожиданностью для жильцов девяти домов. На следующей рабочей неделе в них почти на сутки отключат воду. Это произойдет с 10:30 часов 14 января, до 9:30 часов 15 января.