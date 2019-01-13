ПТулей в Уфе: как выглядит новое городское пространство в Черниковке
Здесь будут проходить различные лектории, кинопоказы, мастер-классы и работать ремесленные мастерские.
В Уфе прошла презентация обновленного творческого пространства общественного семейного центра «Улей» в Черниковке (ул. Карима Хакимова, 7). Центр работает на базе благотворительного фонда «Твердая почва».
На первом этаже с новым ремонтом появились книжные полки, кресла, музыкальные инструменты, многочисленные портреты, элементы декора и предметы советского быта. Несмотря на некоторые новшества, идейные вдохновители пространства намерены сохранить дух ремесленного училища.
В здании бывшего профтехучилища расположились ремесленные мастерские: гончарная, свечная, швейная, студия украшений, декора, бисероплетения, рисования, ковки.
Медиакорсеть публикует фоторепортаж Шамиля Валеева из «Улья».
Помочь «Улью», задать свои вопросы можно обратившись к Кристине Абрамичевой в социальных сетях или по почте [email protected].
Если вы хотите помочь БФ «Твердая почва», реквизиты можно посмотреть здесь.
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