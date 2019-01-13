ПТулей в Уфе: как выглядит новое городское пространство в Черниковке

- Главные проблемы, с которыми нам надо справитьcя сегодня – отопление и канализация. Это требует особенных вложений – всего около 15 миллионов рублей. Сейчас мы находимся в поиске инвесторов, волонтеров, резидентов, - говорит Снежана Янгильдина.

Фото: Mkset.ru