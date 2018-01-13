В Уфе опубликовали список мест для крещенских купаний

19 января в городе пройдут Крестные ходы «на Иордань».

Уфимская епархия Русской православной церкви опубликовала список мест, где будут организованы крещенские купели. 19 января в городе пройдут Крестные ходы «на Иордань» для освящения воды:

- от Крестовоздвиженского храма к купели на реке Белая в районе железнодорожного моста. Начало в 10,30

От Симеоновского храма к купели на Солдатском озере в парке имени Якутова. Начало в 10,30.

Кроме этого, при достаточной толщине люда будет организована купель в микрорайоне Сипайлово. Крестный ход пройдет от храма Матроны Московской к озеру Кашкадан. Начало в 9,30.