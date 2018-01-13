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Из-за морозов закрыто движение по старому мосту через Белую.
На выезде из Уфы образовалась огромная пробка из-за закрытия старого моста через Белую, сообщил корреспондент «Медиакорсети». Затор начинается от съезда с улицы Бакалинской на проспект Салавата Юлаева.
Ранее администрация города сообщала, что движение будет закрыто с 24-00 часов в ночь с 12 на 13 января и открыть его в воскресенье, 14 января, в 14-00 часов.
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