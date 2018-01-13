На выезде из Уфы образовалась огромная пробка из-за закрытия старого моста через Белую, сообщил корреспондент «Медиакорсети». Затор начинается от съезда с улицы Бакалинской на проспект Салавата Юлаева.

Ранее администрация города сообщала, что движение будет закрыто с 24-00 часов в ночь с 12 на 13 января и открыть его в воскресенье, 14 января, в 14-00 часов.