«Кто здесь сумасшедший?». Варламов поддержал жительницу Уфы, чей дом обнесли столбами

Жители дома в Уфе столкнулись с очередной проблемой — по требованию их соседки, прямо перед их домов собираются установить 6-метровый забор для шумоизоляции. Эту «безумную» ситуацию в своём блоге прокомментировал урбанист Илья Варламов, задавшись вопросом: «Ну и кто здесь сумасшедший?»

Дело в том, что жительница дома Первомайская, 2/Комарова, 30 в Черниковке Елена Сафронова пожаловалась на уличный шум. Через суд женщина потребовала обеспечить тишину. Власти, по словам Врламова, решили исполнить её требования, установив прямо перед домом 6-метровый забор, который полностью закроет два этажа. Остальные жители выступили против и, более того, их разрешения никто даже не спросил. Варламов рассказывает, что теперь Елену Сафронову называют сумасшедшей. Но есть один нюанс: она не требовала установки шумозащитного экрана, зато требовала комфортной городской среды, сказал урбанист. Варламов, ссылаясь на издание Ufa1, рассказывает, что в суде женщина требовала не установки шумозащитного экрана, а сужения проезжей части и посадки деревьев-крупномеров. Он считает, что Елене Сафроновой достались «соседи-мазохисты», которым нравится жить рядом с шоссе, и мэрия, решившая поставить 6-метровый забор вместе обеспечения комфортной среды. Из-за предложения превратить 6-полосную автостраду в удобную и тихую улицу с деревьями черниковские мещане уже объявили человека сумасшедшим, пишет Варламов.

