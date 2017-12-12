В Уфе отключат всю воду в 2-х районах из-за ремонта на Тимашевском переезде

20 декабря с 07:00 до 06:00 21 декабря будут проводиться плановые работы по переврезке выноса водопровода диаметром 700 мм по улице Бирский тракт, сообщили в пресс-службе «Уфавооканала». В связи с этим в городе в это время будет отключена холодная и горячая вода.
Вся вода будет отключена по следующим адресам:
ул. Д. Донского 34, 38, 40
Жилые дома
ул. Кольцевая 96, 98, 100, 102, 104, 107, 109, 111, 113, 113а, 113в, 115, 115а, 117, 119, 123, 125, 127
Жилые дома
ул. Кулибина 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 7а, 10, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б, 19в, 19г, 18, 18а, 22, 24, 26, 26а, 28
Жилые дома
переулок Кулибина 2, 3, 5, 7
Жилые дома
ул. Невского 19, 21, 23, 25, 33
Жилые дома
ул. Калинина 65, 69, 71, 67
Жилые дома
ул. Д. Донского 50, 52
Частный сектор
ул. Шаймуратова 40, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51
Частный сектор
ул. Герцена 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64/3, 65, 67
Частный сектор
ул. О. Кошевого 1, 1а, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 23/1, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 30/1
Частный сектор
ул. Д. Донского 36/1
Центральный тепловой пункт-655
ул. Кольцевая 119
Центральный тепловой пункт-682
Ул. Кольцевая 98
Центральный тепловой пункт-648
ул. Калинина 71
Центральный тепловой пункт-651
ул. Невского 25
Центральный тепловой пункт-652
ул. Кулибина 40
Центр эпидемиологии
ул. Невского 31
Поликлиника № 8
ул. Свободы 84/5 Тимашевский переезд
ООО "Газпром трансгаз Уфа" АГНКС №1
ул. Свободы 84/4, 84/2, 84/3, 82/1
АО "Транснефть-Урал"
ул. Свободы 57/1 к1
АЗС №244 АО Башнефть-Розница
ул. Чекмагушевская 2а
Нефтебаза АО Башнефть - Розница
ул. Шаймуратова 55
Административное здание
ул. Д. Донского 67
Административное здание
ул. Д. Донского 65
Уфимская коррекционная школа-интернат
№ 92
ул. Д. Донского 65/2
Торгово-складская база, ООО «Агидель Авто»
ул. Кулибина 38
Школа № 85
Абоненты, попадающие в зону снижения давления до 1,0 АТМ
Орджоникидзевский район
Адрес
Наименование
ул. Интернациональная 1, 13/1, 15, 15/1, 19/1, 23, 25, 27, 29, 31
Жилые дома
Ул. Комарова 2, 8, 12, 14, 18, 18/1, 26, 28, 30, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38, 38а, 40
Жилые дома
ул. Мира 9/3, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 24, 24а, 26, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 45, 49
Жилые дома
ул. Северодвинская 8, 10
Жилые дома
ул. Мира 1а, 1г, 3, 4, 5, 7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 9/2, 9/3
Жилые дома
ул. Ульяновых 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 15, 19, 20, 23, 25, 31, 33, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 44, 46, 48, 52, 53, 41, 43, 45а, 47
Жилые дома
ул. Нежинская 1, 3, 2, 7, 11, 15, 17, 10, 12, 14, 16, 18
Жилые дома
ул. Победы 19, 21, 20, 22, 26, 28, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 43, 45
Жилые дома
ул. Космонавтов 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 22
Жилые дома
ул. Калинина 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 8, 9, 13, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 31, 22, 24, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 63
Жилые дома
ул. Рыбакова 4, 6, 7, 9, 11, 13а, 12, 13, 14, 15
Жилые дома
ул. Репина 3, 4, 5, 9, 8, 11, 17, 19, 20, 34
Жилые дома
ул. Боткина 3, 4, 6, 8, 10, 5, 12, 7, 14
Жилые дома
ул. Короленко 3, 5, 7, 9, 11
Жилые дома
ул. Кольцевая 58, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 76, 78, 80, 80а, 82, 82а, 82б, 84, 84а, 84б, 86, 86а, 88, 92, 94, 96, 98, 3/1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 30, 27, 27а, 29, 31, 31а, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 36, 36а, 38, 43, 51, 53, 55, 53/2, 59, 61, 63, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101
Жилые дома
ул. Невского 12, 14, 16, 18, 20, 22
Жилые дома
ул. 40 лет Октября 7, 5, 7/1
Жилые дома
ул. М. Пинского 1, 2, 3, 7, 6, 8, 9, 10, 14
Жилые дома
ул. Первомайская 1, 1а, 2, 2а, 3а, 5, 5б, 4а, 6, 6а, 9, 9а, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 22, 24
Жилые дома
ул. Конституции 2, 4, 6, 8, 9, 9а, 11, 13, 15, 10, 12, 14
Жилые дома
ул. Л. Толстого 1, 3, 5, 7, 13, 18, 20
Жилые дома
ул. Горького 36, 38, 39, 44, 52, 54, 56, 68, 70, 70/1, 76
Жилые дома
ул. Маяковского 21
Жилой дом
ул. Архитектурная 1, 3, 5, 5а, 7
Жилые дома
ул. Герцена 16, 18
Жилые дома
ул. Инициативная 1, 3, 5, 7, 9, 11
Жилые дома
ул. Калинина 7/1
Жилой дом ТСЖ «Калинка»
ул. Ульяновых 53
Жилой дом ТСЖ «Спектр»
ул. Кольцевая 55/1
Жилой дом ТСЖ «Свет»
ул. Кольцевая 51
Жилой дом ТСЖ «Кольцевая 51»
ул. Пекинская 15/1
Жилой дом ТСЖ «УК ООО ПСК-6»
ул. 40 лет Октября 7/1
Жилой дом ТСЖ «УК ООО ПСК-6»
ул. Мира 46
Жилой дом ТСЖ «УК ООО ПСК-6»
ул.М.Горького 44, 52, 54, 56
Жилые дома ТСЖ «УК ООО ПСК-6»
ул. Л.Толстого 13
Жилой дом ТСЖ «УК ООО ПСК-6»
ул. М.Горького 68, 70/1
Жилые дома ТСЖ «Башжилсервис»
ул. Д.Донского 5/8
Жилой дом ТСЖ «Управком»
ул. Интернациональная 15, 19, 13/1, 15/1, 19/1, 23
Жилые дома УК ООО «Теплый дом»
ул. Комарова 8
Жилой дом УК ООО «Теплый дом»
ул. Губкина 2, 4, 6, 10, 37, 7а, 9/1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Частный сектор
ул. Жигулёвская 23, 11
Частный сектор
ул. Кемеровская 48, 50
Частный сектор
ул. Герцена 1, 3, 5, 5а, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 18а, 22, 20, 26а, 24б, 28а, 28, 30, 32, 23, 25, 27, 29
Частный сектор
ул. Кутузова 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Частный сектор
ул. Новочеркасская 13 (а,б,в,г,д), 14 (а,б,в), 15 (а,е), 17(а,б,в,г,д,е), 18, 19, 20, 25, 27, 29, 30
Частный сектор
ул. Северодвинская 14
Центральный тепловой пункт-633
ул. Нежинская 16
Центральный тепловой пункт -671
ул. Ульяновых 19а
Центральный тепловой пункт
ул. Калинина 55
Центральный тепловой пункт-614
ул. Кольцевая 92
Центральный тепловой пункт - 649
ул. Кольцевая 98
Центральный тепловой пункт - 648
ул. Кольцевая 68/1
Котельная БашРТС
ул. Кольцевая 6
Центральный тепловой пункт - 613
ул. Космонавтов 4а
Центральный тепловой пункт - 693
ул. Нежинская 15
Центральный тепловой пункт - 610
ул. Ульяновых 19а
Центральный тепловой пункт
ул. Первомайская 3
Центральный тепловой пункт - 609
ул. Конституции 8
Центральный тепловой пункт - 611
ул. Первомайская 18
Центральный тепловой пункт - 616
ул. Конституции 9
Центральный тепловой пункт - 645
ул. Первомайская 24
Центральный тепловой пункт - 612
Шкаповский пер. 8
Центральный тепловой пункт - 685
ул. Кольцевая 56
Центральный тепловой пункт - 675
ул. Кольцевая 50
Центральный тепловой пункт - 680
ул. Калинина 12
Центральный тепловой пункт - 681
ул. Калинина 17
Центральный тепловой пункт - 679
ул. Архитектурная 5
Центральный тепловой пункт - 647
ул. Горького 77
Котельная
ул. Мира 4/1
Детский сад № 48
ул. Мира 16/1
Детский сад № 279
ул. Репина 7
Детский сад № 91
ул. Мира 20
Детский сад № 164
ул. Мира 21
Детский сад № 17
ул. Космонавтов 16
Детский сад № 89
ул. Первомайская 6б
Детский сад № 29
ул. Первомайская 4
Детский сад № 119
ул. Первомайская 3
Детский сад № 125
ул. Первомайская 7
Детский сад № 139
ул. Первомайская 5/2
Детский сад № 172
ул. Кольцевая 28
Детский сад № 171
ул. Калинина 44
Детский сад № 44
ул. Победы 31/1
Детский сад № 162
ул. Кольцевая 61а
Детский сад № 180
ул. Ульяновых 47а
Детский сад № 80
ул. Кольцевая 48а
Детский сад № 175
ул. Герцена 14
Детский сад № 5
ул. Северодвинская 22
Школа № 109
ул. Ульяновых 13/1
Гимназия № 82
ул. Победы 24
Школа № 76
ул. Репина 6а
Учебный корпус ПУ-55
ул. Репина 6
СПТУ № 5
ул. Ульяновых 21/1
Школа № 138
ул. М. Пинского 12
Школа № 83
ул. Конституции 2а
Школа № 86
ул. Кольцевая 37
Школа № 61
ул. Ульяновых 38
Школа № 62
Шкаповский пер. 3
Школа № 59
ул. Мира 6
Администрация Орджоникидзевского района
ул. Рыбакова 8
МБДОУ ДОД ДДЮТ
ул. Калинина 35а
Детский центр образования № 76
ул. 40 лет Октября 1
Больница № 8
ул. Мира 3
Детская поликлиника № 8
ул. Кольцевая 74
ГБОУ РЭЛИ
ул. Кольцевая 68/1
Баня
ул. Первомайская 47
ДК Химик
ул. Кольцевая 68/1
ИП Винниченко А.А.
ул. Невского 17
Стадион Строитель
ул. Кольцевая 6/1
ОФД Детская поликлиника № 8
ул. Кольцевая 6/1
Дневной стационар поликлиника № 8
ул. Нежинская 4
УТЭК
ул. Нежинская 4/1
Общежитие УТЭК
ул. Нежинская 4/1
Лабораторный корпус УТЭК
ул. Нежинская 28
Терапевтический корпус ГКБ № 13
ул. Интернациональная 17а
ОАО "Уфахимчистка"
ул. Мира 14
Административное здание ГУП РБ "УАЗ"
ул. Мира 13
Пенсионный фонд
ул. Победы 21/1
АТС
ул. Калинина 55а
Полиция
ул. Боткина 8а
Полиция
ул. Мира 13а
Медицинский центр "Форвард"
ул. Кольцевая 74
Общежитие УГНТУ
ул. Первомайская 20
УТЭК Учебный корпус № 2
ул. Первомайская 20а
УТЭК Учебный корпус № 3
ул. Первомайская 20б
Общежитие № 2 УТЭК
ул. Первомайская 20
ФОК УТЭК
ул. Мира 13/1
Медицинский центр "Форвард"
ул. Космонавтов 16
УГНТУ
ул. Космонавтов 8, 8/3
Академический лицей УГНТУ
ул. Кольцевая 9
УГНТУ Корпус № 4
ул. М. Пинского 1
УГНТУ Корпус № 7
ул. Космонавтов 2
Общежитие УГНТУ
ул. Космонавтов 6
Общежитие УГНТУ
ул. Кольцевая 7
Общежитие УГНТУ
ул. Кольцевая 5
Общежитие УГНТУ
ул. Космонавтов 8/2
Общежитие УГНТУ
ул. Космонавтов 8/4
Корпус УГНТУ
ул. Космонавтов 6/1
Корпус УГНТУ
ул. Кольцевая 5/1
Спорткомпекс УГНТУ
ул. Космонавтов 4а
Столовая № 21 УГНТУ
ул. Комарова 26
Хоз. корпус УГНТУ
ул. Космонавтов 8а
Бистро Шоколад
ул. Нежинская 5
Детская художественная школа
ул. Нежинская 13
РЭЛИ
ул. Нежинская 11/1
ВНЗМ
ул. М. Пинского 5
Поликлиника № 18
ул. Первомайская 12
СДЮСШОР по велоспорту
ул. Первомайская 14
ДК Молодежи УГНТУ
ул. Первомайская 13
Детское отделение Реабил. № 17
ул. Победы 43
Гостиница "Альфа"
ул. Мира 39/1
Поликлиника № 14
ул. Кольцевая 65
ТСК "Меркурий"
ул. Мира 37а
ГКУ ЦЗН
ул. Мира 36а
Кадетский корпус
ул. Кольцевая 32а
Ниль и К
ул. Комарова 9/1
СОК "Нефтяник"
ул. Комарова 9/1
Бассейн "Нефтяник"
ул. Комарова 7
Музей боевой славы
ул. Комарова 7
Мечеть "Ляля-Тюльпан"
ул. Горького 35
ООО "Башгипронефтехим" проектный институт
ул. Кольцевая 49
ЗАО "ЕПТК"
ул. Ульяновых 46
ЗАО "ЕПТК"
ул. Ульяновых 51
Народный суд
ул. Горького 77
Баня
ул. Кольцевая 47
Больница № 10
ул. Новочеркасская 11
УЖХ Орджоникидзевского района
ул. Кемеровская 82
Северный автовокзал
ул. Кемеровская 114
МУБ Орджоникидзевского района
ул. Войкова 2
Автосервис
ул. Садовая 15
ИП Гилязов
ул. Губкина 20/1
Торговый павильон
ул. Садовая
СНТ "Нефтяник"
ул. Пристанская 20
ГОСК (Закрывается один ввод со стороны ул. Садовая)
ул. Губкина 10/3
Корпус БГУ
ул. Новочеркасская 4
ООО "Баш-Недвижимость"
ул. Губкина 10/1
ООО "Агат"
ул. Новочеркасская 7
ООО ПТЦ
ул. Мира 54
ОА "Милек"
ул. Кемеровская 48, 50
ООО "Пит-стоп"
ул. Калинина 16/1
ФОК
ул. Горького 36
ООО "Баш-Недвижимость"
ул. Горького 35
Кафе "Арабелла"
ул. Ульяновых 54
Отдел полиции № 5
ул. Ульяновых 56
Орджоникидзевский РУВД
ул. Ульяновых 56а
Мировой суд Орджоникидзевского района
ул. Ульяновых 57
ООО "Ламикс" (Хлебзавод № 6)
ул. Ульяновых 59
ООО "БашРТС"
ул. Ульяновых 57а
ООО "Техсервис"
ул. Калинина 29
Таможня
ул. Ульяновых 45
ООО "Башспирт"
ул. Ульяновых 45а
ИП Дорук
ул. Ульяновых 49
Автомойка "ПитСтоп"
ул. Горького 83
ИП Казанцев А.В.
ул. Герцена 26
Детский сад № 5
ул. Герцена 1д
ОАО Банк "Российский кредит"
ул. Д. Донского 4
АО "Милек"
ул. Ульяновых 56б
АО "Север"
ул. Горького 85
ООО "Техсервис"
ул. Садовая 2
ЗАО "Орджоникидзевский ТСК"
ул. Новочеркасская 8
ООО "Стройтехинвест"
ул. Новочеркасская 9
АО "Тепломонтаж"
ул. Мира 61
АО Рика
ул. Новочеркасская 14
Станция скорой помощи
ул. Новочеркасская 16
ТД Континент
ул. Новочеркасская 18
РКЦ
ул. Свободы 57/1
НС 2 Башкирэнерго
ул. Л. Толстого 28
Столовая
ул. Л. Толстого 21
ОАО Милек
ул. Горького 69а
ОАО Милек
ул. Новочеркасская 13/1
Прозорова Н.И.
ул. Новочеркасская 13/2
ИП Рыжикова
ул. Толстого 30а
Уфагорсвет
ул. Толстого 30/1
ИП Нурмухаметова
ул. Новочеркасская 18а
Участок инкассации
ул. Л. Толстого 28
ООО Юникс
ул. Л. Толстого 30
А.В. Волков
ул. Новочеркасская 14а
БНЗС
ул. Новочеркасская 9
ОАО УМУ «Промвентиляция»
ул. Новочеркасская 13, 13/1
База и мастерские
ул. Новочеркасская 13е
Б.Х. Кучербаев
ул. Горького 63
Экотехпроект
ул. Горького 61
Административное здание
ул. Донского 5/2
ООО Полекс-урал
ул. Севастопольская 7
Стройавтомаш
ул. Д. Донского 7
АЗС Лукойл
ул. Д. Донского 9
МУП УИС Орджоникидзевского района
ул. Д. Донского 53а
ООО "Демидыч"
ул. Севастопольская 1
База МУП «Уфаводоканал»
ул. Буревестника 14
Типография № 1
ул. Буревестника 19
ВНЗМ
ул. Буревестника 15
АО БСУ Монтажхимзащита
ул. Буревестника 12
Башмедсервис
ул. Кулибина 41
ОАО Башучколектор
ул. Вологодская 150
ОАО Башинформсвязь
ул. Донского 77/3
Цех рыбообработки
ул. Донского 69
Подводнефтегазстрой
ул. Вологодская 146а
Реабилитационный центр
ул. Севастопольская 11
ООО "Уфа-юл"
ул. Буревестника 11
Монтажстройсервис
ул. Буревестника 6
МотоАвтозапчасть
Калининский район
ул. Первомайская 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 28а, 30а, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 43а, 44, 45
Жилые дома
ул. Архитектурная 2, 4, 8, 10, 14, 18, 20, 22, 24
Жилые дома
ул. Ульяновых 20, 24, 26
Жилые дома
ул. Шумавцова 1, 11, 13, 21, 23
Жилые дома
ул. Маяковского 4, 5, 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 11, 13, 16, 24
Жилые дома
ул. Нежинская 26, 30, 32, 37, 38, 38а, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44
Жилые дома
ул. Победы 3/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 11, 16, 18
Жилые дома
ул. Интернациональная 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 63а, 65, 65/1, 67
Жилые дома
ул. Маяковского 11
Жилой дом ООО "Полесье"
ул. Нежинская 42, 44
Отдел общежитий УМПО
ул. Интернациональная 20б
Общежитие ОАО РЖД
ул. Ульяновых 24
Центральный тепловой пункт - 211
ул. Шумавцова 19
Центральный тепловой пункт - 239
ул. Первомайская 35
Центральный тепловой пункт - 240
ул. Победы 3/2
Центральный тепловой пункт - 241
ул. Победы 9/3
Детский сад № 57
ул. Архитектурная 16
Детский сад № 21
ул. Первомайская 43а
Детский сад № 21
ул. Нежинская 28
ГКБ № 13
ул. Нежинская 28
Поликлиника № 7 ГКБ № 13
ул. Спартака 13
ГБПОУ БКСМ и ПП (ПУ № 13)
ул. Маяковского 3
ГБПОУ УМК (ПУ № 52)
ул. Победы 1, 3, 5
ОП № 2 УВД по г. Уфа
ул. Первомайская 41
Кинотеатр "Победа"
ул. Интернациональная 20б
Автоцентр ГАЗ ЛУИДОР
ул. Ульяновых 18
ИФНС № 31 по РБ
ул. Первомайская 47а
Ресторан "Восток"
ул. Первомайская 41/1
Административное здание
ул. Первомайская 32/1
ЗАО "Флагман"
ул. Шумавцова 23а
ЗАО "Уфахимчистка+"
ул. Нежинская 30/1
Административное здание ИП Борисов П.Н.
ул. Спартака 14
ООО "Каркас"
ул. Архитектурная 22
Мини-отель "Палитра"
ул. Первомайская 30а
Прокуратура Калининского района
ул. Первомайская 26
Врачебно-физкультурный диспансер
ул. Первомайская 26
Республиканский наркологический диспансер № 1
ул. Архитектурная 6
СДЮСШОР по велоспорту
ул. Первомайская 29/1
Торговый павильон