В Уфе ограничат движение на улицах Магистральной и Мусы Джалиля

Ограничение будет действовать до 29 декабря.

В Уфе до 29 декабря будет ограничено движение транспорта по улицам Магистральной и Мусы Джалиля, следует из сообщения МУП «Уфимские инженерные сети». Это связано с тем, что предприятие приступило к плановому капитальному ремонту тепломагистрали на улице Магистральной по зимней схеме.

На улице Магистральная ограничение движения будет действовать на участке от улицы Мусы Джалиля до Новороссийской в указанный период с 09.00 часов до 17.00 часов – по половине проезжей части на четной стороне и с 17.00 часов до 09.00 часов – на всей проезжей части. Автобусы во время полного перекрытия участка будут объезжать его по улицам Правды и Новороссийской.