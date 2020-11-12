ГК «ЖилСтройИнвест» опроверг остановку вырубки деревьев в парке Гафури в Уфе

Иван Зорин заявил, что точечная вырубка деревьев проводится на участке под приобретённой ГК «ЖилСтройСнвест» вышкой «Алтай». На территории планируется строительство школы на 500 мест и детского сада в районе улицы Зорге. Как отмечает заместитель гендиректора, участок приобретен на законных основания, а проект школы внесён в генеральный план города.