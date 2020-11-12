ГК «ЖилСтройИнвест» опроверг остановку вырубки деревьев в парке Гафури в Уфе

ГК «ЖилСтройИнвест» опроверг остановку вырубки деревьев в парке Гафури в Уфе

Вчера, 12:19ГородАнна Кононова
Заместитель гендиректора ГК «ЖилСтройИнвест» Иван Зорин прокомментировал незаконную вырубку леса в парке Гафури. Отметим, что накануне глава Башкирии Радий Хабиров поручил в срочном порядке приостановить вырубку деревьев.

Иван Зорин заявил, что точечная вырубка деревьев проводится на участке под приобретённой ГК «ЖилСтройСнвест» вышкой «Алтай». На территории планируется строительство школы на 500 мест и детского сада в районе улицы Зорге. Как отмечает заместитель гендиректора, участок приобретен на законных основания, а проект школы внесён в генеральный план города.

На данный момент в рамках работы над проектом ведутся геологические изыскания грунтов. Для этого проводится точечная вырубка деревьев под взятие проб. Все работы ведутся в рамках законодательства РФ с соблюдением всех норм и правил, рассказал Иван Зорин.

Также он добавил, что вырубка деревьев проводилась в течение недели и в настоящее время работы завершены. По словам Зорина, вырубку никто не останавливал.

Вся информация, которая на данный момент поступает в СМИ от так называемых активистов — не имеет ничего общего с действительностью и является 100% провокацией, сообщил он.

Напомним, в минувшую среду стало известно о начале вырубки деревьев на территории будущей стройки. Ранее местные жители создали петицию, требуя остановить проект. Кроме того, они пытались привлечь внимание властей различными общественными акциями. Радий Хабиров, в свою очередь, сообщил, что данный вопрос будет обсуждаться на первом заседании градостроительного совета Башкирии.

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