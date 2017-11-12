Уфа заняла 10 место среди 15 городов-миллионников по качеству жизни

Минстрой России утвердил методику оценки городов, разработанную совместно с АИЖК и КБ «Стрелка», сообщили в министерстве.

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень утвердил методику определения индекса качества городской среды, по которой ежегодно будет проводиться оценка муниципальных образований Российской Федерации в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Оценку получат все муниципальные образования страны, участвующие в программе благоустройства городов России.

Индекс качества городской среды позволит городским властям расставить понятные приоритеты при разработке целевых программ развития своих территорий. Для федеральных властей Индекс - это система мониторинга и оценки результатов федерального финансирования приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Оценка качества среды городов складывается из 41 индикатора. Всего анализируются шесть типов пространств: жилье, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Они оцениваются по пяти важным для горожан критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, а также современность среды.

Анализ строится на основе данных, получаемых от геоинформационных систем и дешифрованных данных дистанционного зондирования Земли (спутниковые снимки), а также других открытых и закрытых источников: фотографий из социальных сетей, данных Федеральной службы государственной статистики, МВД.

На сегодняшний день показатели индекса рассчитаны для 161 города, и доступны на сайте индекс-городов.рф.

Уфа среди 15-ти городов-миллионников заняла 10-е место, у нее 134 балла (44% от максимального значения). В ТОП-5 городов-миллионников по индексу качества жизни вошли Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казань и Екатеринбург. Из опубликованных ниже диаграмм видно, что Уфе надо прибавить в озеленении и устройстве общественно-деловой инфраструктуры.

Фото: индекс-городов.рф

Фото: индекс-городов.рф

Фото: индекс-городов.рф

Фото: индекс-городов.рф

Фото: индекс-городов.рф

Фото: индекс-городов.рф

С 2018 года Минстрой России будет опираться на данные Индекса в частности для определения размеров субсидий регионам и в целом для оценки эффективности их использования.