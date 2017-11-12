Ученые из Санкт-Петербурга приедут в Уфу подвести итоги революции

В Конгресс-зале ВДНХ Экспо пройдет научно-практический круглый стол «Как началась и закончилась Великая российская революция: исторические итоги и последствия».

14 ноября в уфимском мультимедийном историческом парке «Россия – моя история» пройдет научно-практический круглый стол, приуроченный к 100-летию Великой российской революции 1917 года.

В Уфу приедут ведущие историки из Санкт-Петербурга, специализирующиеся по истории Великой российской революции. Авторитетные учёные из Санкт-Петербурга и Уфы расскажут о революции 1917 года в политическом, общественном и экономическом аспектах, сообщили в историческом музее.

- Принять участие в обсуждении Первой мировой войны, революции 1917 года и гражданской войны смогут все, кто интересуется историей, от специалистов гуманитарного профиля до людей, интересующихся историей России, - уточнили организаторы. - Участие бесплатное.

Известны темы докладов. Директор Санкт-Петербургского института истории РАН Николай Смирнов расскажет о некоторых проблемах истории Великой русской революции 1917 года. Заведующий кафедрой Новейшей истории России Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Ходяков прочитает доклад «Великая российская революция и деньги». Профессор кафедры истории России, историографии и источниковедения БГУ Рустэм Хазиев темой выступления выбрал «Великая российская революция: финансовые и хозяйственные метаморфозы».