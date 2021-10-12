Жительница Уфы предлагает назвать улицу в честь футболиста Игоря Дивеева

Жительница Уфы предлагает назвать улицу в честь футболиста Игоря Дивеева
Жительница Уфы предлагает назвать улицу в честь футболиста Игоря Дивеева
Вчера, 16:02ГородЭлина Сайфранова
Петицию с соответствующими требованиями женщина создала из-за победного гола, который Игорь Дивеев забил в ворота Словении.

В Башкирии явно сформировалась тенденция создавать петиции. Так, Уфимка Ксения обратилась в главе Башкирии и мэру Уфы, с просьбой назвать одну из столичных улиц именем Игоря Дивеева. Причина просьбы — победный гол, который 22-летний уроженец Уфы, забил в ворота Словении. В частности, автор заявляет, что данное событие «историческое».

— Этот гол стал первым забитым нашим земляком на таком высоком уровне за более чем столетнюю историю уфимского и башкирского футбола.

На данный момент петицию подписали 63 человек.

Напомним, что сборная России выиграла мачт против сборной Словении со счетом 2:1.

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