В Уфе на улице Цюрупы частично закрыли движение транспорта

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Движение планируют открыть полностью после 21 октября.
На улице Цюрупы, в промежутке между улицами Коммунистической и Октябрьской революци, проводятся работы по подключению водоснабжения к строящимся домам квартала 531 (литеры 1,4). В связи с этим частично закрыто движение транспорта, сообщили в пресс-службе администрации города.
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Работы планируют завершить 21 октября 2018 года. Об этом сообщили в администрации города.
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