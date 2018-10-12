В Уфе на улице Цюрупы частично закрыли движение транспорта

На улице Цюрупы, в промежутке между улицами Коммунистической и Октябрьской революци, проводятся работы по подключению водоснабжения к строящимся домам квартала 531 (литеры 1,4). В связи с этим частично закрыто движение транспорта, сообщили в пресс-службе администрации города.