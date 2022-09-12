Запашный предостерег руководство Башкирии от затягивания сроков реконструкции цирка

— Уфа — столица одной из наших ведущих республик. Башкортостан славится своим зрителем и большим количеством мастеров, которые были воспитаны на этой земле. […] Цирк закрыт в Уфе на протяжении многих лет. И даже если завтра начнут его реконструкцию, то пройдет еще несколько лет. В общей сложности это может затянуться до 10 лет. Это не должно произойти, заявляет Запашный.