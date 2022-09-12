Запашный предостерег руководство Башкирии от затягивания сроков реконструкции цирка

Дрессировщик Эдгар Запашный высказался о затяжной реконструкции здания Госцирка в Уфе. В частности, мужчина в интервью Бажин-Fактор заявил, что ситуация «развивается очень слабо», а само цирковое искусство требует к себе повышенного внимания.
— Уфа — столица одной из наших ведущих республик. Башкортостан славится своим зрителем и большим количеством мастеров, которые были воспитаны на этой земле. […] Цирк закрыт в Уфе на протяжении многих лет. И даже если завтра начнут его реконструкцию, то пройдет еще несколько лет. В общей сложности это может затянуться до 10 лет. Это не должно произойти, заявляет Запашный.
Так, дрессировщик подчеркивает, что городов в России «с подобного рода проблемами» — очень много. Между тем, Запашный ссылается на данные Росстата, согласно которым по полярности среди детей цирк занимает второе место (на первом — зоопарки, а на третьем — кинотеатры).
— К сожалению, эта информация до руководства наших городов очень слабо доходит. Как мне кажется, каждый раз, когда мы говорим, что нужно заботиться о молодом поколении, прежде всего мы должны понимать, куда это поколение хочет само пойти, — Эдгар Запашный.
Напомним, что здание Госцирка в Уфе было признано аварийным и закрыто в 2017 году. К слову, здание не ремонтировалось с момента основания в 1968 году.
В апреле Министерство культуры Башкирии сообщило, что финансироваться реконструкция будет полностью за счет федерального бюджета, так как цирк является филиалом ФКП «Росгосцирк». В ведомстве подчеркнули, что реконструкция начнется как только головная компания получит на это средства из федерального бюджета.