В историческом центре Уфы отремонтируют участок улицы за 18,5 млн рублей

Речь идет о ремонте отрезка улицы Пушкина между улицами Карла Маркса и Ленина. Заказчиком ремонтных работ, согласно сведениям закупки, выступает муниципальный Центр организации и проведения конкурсных процедур.
Стартовая цена лота — 18,5 млн рублей. Из этой суммы 17,9 млн рублей будут средствами их республиканского бюджета и 550 тысяч рублей — из и=муниципального бюджета Уфы.
В конкурсном задании указано, что до 15 ноября подрядчик обязан заменить асфальтобетонное покрытие новым, а также поставить чугунные люки и новые бордюры и нанести светоотражающую разметку на проезжую часть. Гарантия на люки должна составлять три года, а на разметку – год.
Торги намечены на 22 сентября.