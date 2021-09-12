В историческом центре Уфы отремонтируют участок улицы за 18,5 млн рублей

В историческом центре Уфы отремонтируют участок улицы за 18,5 млн рублей
В историческом центре Уфы отремонтируют участок улицы за 18,5 млн рублей
Вчера, 19:26ГородТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Стало известно о новом тендере на ремонт улицы в Уфе со стартовой ценой 18,5 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет о ремонте отрезка улицы Пушкина между улицами Карла Маркса и Ленина. Заказчиком ремонтных работ, согласно сведениям закупки, выступает муниципальный Центр организации и проведения конкурсных процедур.

Стартовая цена лота — 18,5 млн рублей. Из этой суммы 17,9 млн рублей будут средствами их республиканского бюджета и 550 тысяч рублей — из и=муниципального бюджета Уфы.

В конкурсном задании указано, что до 15 ноября подрядчик обязан заменить асфальтобетонное покрытие новым, а также поставить чугунные люки и новые бордюры и нанести светоотражающую разметку на проезжую часть. Гарантия на люки должна составлять три года, а на разметку – год.

Торги намечены на 22 сентября.

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