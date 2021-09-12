В историческом центре Уфы отремонтируют участок улицы за 18,5 млн рублей

В конкурсном задании указано, что до 15 ноября подрядчик обязан заменить асфальтобетонное покрытие новым, а также поставить чугунные люки и новые бордюры и нанести светоотражающую разметку на проезжую часть. Гарантия на люки должна составлять три года, а на разметку – год.