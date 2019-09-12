Отравление шаурмой в Уфе грозит закончиться «зачисткой» всех подобных бистро

Сегодня, 12 сентября, глава администрации Уфы Ульфат Мустафин на своей странице в соцсетях прокомментировал массовое отравление горожан после приобретения шаурмы в одном из киосков на улице Бикбая в микрорайоне Сипайлово.

Напомним, отравились 15 человек разного возраста и пола, из них пятеро детей и беременная женщина. Все они были госпитализированы, пятеро до их пор находятся в тяжелом состоянии, включая четырех детей и одного взрослого. По данном фату возбуждено уголовное дело, киоск, естественно, закрыт. Отец двух пострадавших детей ночью наведался в бистро, где купил злополучную шаурму, и был шокирован царившей там антисанитарией.

Тем временем глава города Ульфат Мустафин довольно своеобразно отреагировал на происшедшее. Он не упустил случая напомнить своим подписчикам, что ранее уже критиковал разнообразные киоски и «вкусные трамвайчики» за то, что они уродуют лицо города. Но тогда горожане вступились за шаурмячную, находившуюся напротив мэрии. Но нынешний инцидент, по мнению Ульфата Мустафина, подтверждает его правоту.

- Получается, что не только их внешний вид, но и продукция не всегда отвечает всем требованиям, - констатировал факт Ульфат Мустафин и призвал принять неожиданное решение. - Нам есть о чем подумать! Давайте вместе решим: нужны ли нам такие киоски с шаурмой?!

Но и на сей раз его обращение у уфимцев не встретило понимания. Многие читатели логику мэра не уловили и вновь вступились за уличные бистро.

- А если отравятся в столовой, то вы закроете все столовые?, - поинтересовались пользователи соцсетей. - А почему роддома не закрываете в которых дети умирают?

Люди напомнили городскому руководству, что в городе немало других проблем – маршрутки, дороги, тротуары, дворы и подъезды, и посоветовали направить свою энергию в мирное русло.