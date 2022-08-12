«Здесь рыбы нет»: Власти Уфы передумали выпускать рыбу в Кашкадан из-за купальщиков

«Здесь рыбы нет»: Власти Уфы передумали выпускать рыбу в Кашкадан из-за купальщиков
«Здесь рыбы нет»: Власти Уфы передумали выпускать рыбу в Кашкадан из-за купальщиков
Вчера, 09:51ГородИрина ДеревянчукФото: Mkset.ru
Заявление об этом с официальной страницы мэрии появилось в соцсетях, однако в дирекции «Уфапарка» однозначного ответа на вопрос Mkset не дали.

Рыбу в Кашкадане ждут не только рыбаки. Еще в июне грядущим зарыблением водоема власти готовились улучшать экосистему водоема поселением туда рыб. Однако то было в июне, а сейчас на озере вроде как и нет тины, во всяком случае на нее больше не жалуются многочисленные купальщики, но и рыбы судя по всему не предвидится.

Первым узнал об этом обычный уфимец и судя по всему любитель рыбной ловли Вячеслав Григорьев. Волнующий его вопрос — «в Кашкадан рыбу когда запустят» — получил ответ от представителя отдела социальных коммуникаций мэрии Уфы.

По Водному кодексу зарыблять озеро, предназначенное для купания, нельзя.Алина Бикбулатова отдел социальных коммуникаций администрации города Уфы

В мэрии же в конце июня нынешнего года после технического открытия парка сообщали, что «в перспективе запланировано зарыбление озера, что в свою очередь улучшит экосистему водоема».

Не успокоившись глядя на данное противоречие Mkset обратился к директору МУП «Уфапарк», где также не получил никакой конкретики, в ответ на прямой вопрос «будет ли рыба в Кашкадане» корреспондент получил витиеватый ответ — «еще ничего не решили» и «специалисты смотрят».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы