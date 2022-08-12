Хабиров пообещал районам Уфы с «напряженными моментами» новые автобусы-НефАЗы

Такое обещание прозвучало в контексте поста главы Башкирии о заводе НефАЗ, который помог убрать с улиц «пазики» размещенном в его соцсетях 12 августа.

Радий Хабиров на своей странице в социальной сети рассказал о вкладе завода в том числе и в транспортную реформу, которая по мнению властей в Башкирии уже удачно реализована. Были названы и цифры, за три года борьбы «с Техасом» на дорогах республика купила без малого тысячу — 943 автобуса от малого до большого класса. В скором времени будет преодолен и тысячный рубеж, сейчас на заводе собирается еще 63 машины. Отправим мы эти автобусы на самые востребованные маршруты в Уфе и уфимской агломерации, я уже поручил проанализировать просьбы наших жителей. В частности, они будут обслуживать уфимские Затон, Дему, Инорс, Сипайлово, где сейчас бывают напряженные моменты.Радий Хабиров Известно, что старые автобусы с вышеуказанных районов Уфы будут направлены по сельским районам Башкирии.

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