В Уфе появится 4-полосная дорога в районе, где ведется активная застройка

Сообщение о скором появлении 4-полосной автодороги в районе, где активно ведется строительство новых кварталов, опубликовала администрация Уфы. Протяженность новой дороги в Демском районе составит 573,5 метра, строительство планируют завершить до конца текущего года. В мэрии также отметили, что в скором времени новые дороги появятся также по улице Генерала Кусимова и по улице Мечтателей. Построить их обещают до 2022 года.
Проект улицы Исследовательской предполагает скорое появление новой 4-полосной дороги, вдоль которой планируют оборудовать широкие (3 метра) тротуары. Помимо тротуаров предусмотрены и велодорожки в обоих направлениях.
На сайте городской администрации уже доложили о ходе работ. Так, на сегодняшний день уже выполнена часть подготовительных работ, в числе которых построенная ливневая канализация и замена нестабильных грунтов на песчано-гравийную смесь.
выполнены подготовительные работы, построена ливневая канализация, а также нестабильные грунты заменены на песчано-гравийную смесь. Также ведутся работы по устройству земляного полотна.