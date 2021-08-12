В Уфе появится 4-полосная дорога в районе, где ведется активная застройка

Сообщение о скором появлении 4-полосной автодороги в районе, где активно ведется строительство новых кварталов, опубликовала администрация Уфы. Протяженность новой дороги в Демском районе составит 573,5 метра, строительство планируют завершить до конца текущего года. В мэрии также отметили, что в скором времени новые дороги появятся также по улице Генерала Кусимова и по улице Мечтателей. Построить их обещают до 2022 года.