Праздничная молитва, халял-фест и плов: как прошел Курбан-байрам в Уфе
Вчера, 10:59ГородМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Традиционный праздник мусульман – Курбан-байрам в этом году пришелся на 11, 12 и 13 августа.
Он проводится в честь окончания Хаджа. 12 августа в республике был объявлен выходной день.
В Уфе один из главнейших праздников мусульман отметили на территории этнопарка «Ватан» и на площади перед лайфстайл-центром «Башкирия». До этого мусульмане совершили праздничную молитву в мечетях. Затем, в специально отведенных площадках – возле ТЦ «Караван» и в микрорайоне Черниковка сотоялись обряды жертвоприношения баранов.
В рамках мероприятия под названием «Курбан Халяль Fest» состоялись спортивные состязания, а также концерт с участием звезд башкирской эстрады и других творческих коллективов столицы республики. Гости мероприятия могли угощаться особым блюдом – горячим пловом.
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