Праздничная молитва, халял-фест и плов: как прошел Курбан-байрам в Уфе

Он проводится в честь окончания Хаджа. 12 августа в республике был объявлен выходной день.

В Уфе один из главнейших праздников мусульман отметили на территории этнопарка «Ватан» и на площади перед лайфстайл-центром «Башкирия». До этого мусульмане совершили праздничную молитву в мечетях. Затем, в специально отведенных площадках – возле ТЦ «Караван» и в микрорайоне Черниковка сотоялись обряды жертвоприношения баранов.