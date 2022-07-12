Дважды отклоненный проект застройки за ТРЦ “Семья” после доработки приняла мэрия Уфы

Дважды отклоненный проект застройки за ТРЦ “Семья” после доработки приняла мэрия Уфы
Дважды отклоненный проект застройки за ТРЦ “Семья” после доработки приняла мэрия Уфы
Вчера, 10:28ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
На месте где сегодня стоят частные дома и гаражи в скором времени вырастет 28-этажка, следует из документов опубликованных на сайте мэрии Уфы.

На участке ограниченном улицами Комсомольской, Николая Ковалева, Малой Тихорецкой и Вишерской, который расположен за ТРК “Семья” в Уфе в скором времени вырастет 28-этажное жилое здание. Разумеется для этого понадобится снести ныне расположенные на данном участке частные и малоэтажные дома и гаражи вместе с прочими хозяйственными постройками. Примечательно, что избавляться город планирует и от комплексов подземных гаражей на улице Тихорецкой.

Проект застройки данного квартала дважды отклонялся и был принят лишь после доработки. Разработало принятый проект общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №4». В проекте компании кроме 28-этажного небоскреба появится еще несколько объектов, включая некое общественно-административное здание, здание делового управления, а также социально общественный центр.

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