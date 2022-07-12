Дважды отклоненный проект застройки за ТРЦ “Семья” после доработки приняла мэрия Уфы

На месте где сегодня стоят частные дома и гаражи в скором времени вырастет 28-этажка, следует из документов опубликованных на сайте мэрии Уфы.

На участке ограниченном улицами Комсомольской, Николая Ковалева, Малой Тихорецкой и Вишерской, который расположен за ТРК “Семья” в Уфе в скором времени вырастет 28-этажное жилое здание. Разумеется для этого понадобится снести ныне расположенные на данном участке частные и малоэтажные дома и гаражи вместе с прочими хозяйственными постройками. Примечательно, что избавляться город планирует и от комплексов подземных гаражей на улице Тихорецкой. Проект застройки данного квартала дважды отклонялся и был принят лишь после доработки. Разработало принятый проект общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление №4». В проекте компании кроме 28-этажного небоскреба появится еще несколько объектов, включая некое общественно-административное здание, здание делового управления, а также социально общественный центр.

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