В Уфе станет меньше противоаварийных убежищ

Накануне, 11 июля, стало известно, что администрация башкиркой столицы намерена упразднить 122 встроенных убежища, которые были оборудованы в подвалах жилых домов.

В постановлении мэрии отмечено, что больше всего будет упразднено убежищ в Орджоникидзевском районе Уфы – 71. В Калининском перестанут быть убежищами 17 подвалов, в в Советском – 18, в Кировском – шесть, в Ленинском и Демском – по три, в Октябрьском – одно.

При этом столичная мэрия при принятии решения сослалась на несколько федеральных законов и иных нормативных актов, а также объясняет данное событие оптимизацией числа защитных сооружений.