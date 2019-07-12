В Уфе станет меньше противоаварийных убежищ
Администрация Уфы сослалась при этом на федеральный закон.
Накануне, 11 июля, стало известно, что администрация башкиркой столицы намерена упразднить 122 встроенных убежища, которые были оборудованы в подвалах жилых домов.
В постановлении мэрии отмечено, что больше всего будет упразднено убежищ в Орджоникидзевском районе Уфы – 71. В Калининском перестанут быть убежищами 17 подвалов, в в Советском – 18, в Кировском – шесть, в Ленинском и Демском – по три, в Октябрьском – одно.
При этом столичная мэрия при принятии решения сослалась на несколько федеральных законов и иных нормативных актов, а также объясняет данное событие оптимизацией числа защитных сооружений.
Будет ли предложена альтернатива упраздняемым убежищам или в них совсем отпала необходимость из-за благополучной техногенной ситуации в городе, в мэрии не уточнили.