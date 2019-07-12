В Уфе перекроют центральные улицы из-за церемонии закрытия Детских игр
Дороги перекроют на Валиди и Гафури.
Как уточнили в мэрии Уфы, делается это ради безопасности движения на церемонии закрытия 53-х Международных детских игр в Уфе.
Организаторы сообщают о начале шествия спортсменов 13 июля. В этот же день и будут перекрыты дороги с 17.00 до 20.00. Речь идет об улице Заки Валиди на пересечении с Мажита Гафури и до Аксакова, а также улицы Мажита Гафури от пересечения с Пушкина до Заки Валиди.
В администрации просят заранее всех водителей планировать маршрут.
Ранее мы писали о том, что команда Уфы завоевала серебряную медаль в эстафете на Международных детских играх, а церемония открытия стартовала не без скандала. Кроме того, вчера дольщики ЖК «Новобулгаково», вышедшие на одиночные пикеты, сделали заявление, что их стройку заморозили именно из-за игр.