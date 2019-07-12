«Только для випов»: На мероприятие Международных Детских Игр в Уфе не пускают горожан
Это уже второй подобный скандал на спортивном форуме — до этого уфимцев и гостей города не пускали на церемонию открытия.
Сегодня, 12 июля, на ипподроме «Акбузат» проходит праздничное мероприятие, приуроченное к Международным Детским Играм. Как убедился лично в этом корреспондент Медиакорсети, на мероприятие не пускают ни журналистов, ни простых горожан с детьми.
«Только для випов у нас мероприятие. Мы сейчас показываем гостям игр наши традиции и культуру», — заявил один из охранников.
Женщин и бабушек с детьми разворачивали прямо на входе, также сотрудники ДПС не пропускали автомобили на въезде в ипподром. В настоящее время на ипподроме установлены юрты, проходит состязание по борьбе куреш, играет башкирская народная музыка.
Медиакорсети также стало известно, что на мероприятие не могут попасть артисты фольклорного коллектива «Ош виче Сем» из Мишкинского района республики.
Отметим, что на церемонию открытия игр также не пускали всех желающих. Пока организаторы никак не прокомментировали этот инцидент.