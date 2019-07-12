«Только для випов»: На мероприятие Международных Детских Игр в Уфе не пускают горожан

Сегодня, 12 июля, на ипподроме «Акбузат» проходит праздничное мероприятие, приуроченное к Международным Детским Играм. Как убедился лично в этом корреспондент Медиакорсети, на мероприятие не пускают ни журналистов, ни простых горожан с детьми.

«Только для випов у нас мероприятие. Мы сейчас показываем гостям игр наши традиции и культуру», — заявил один из охранников.

Женщин и бабушек с детьми разворачивали прямо на входе, также сотрудники ДПС не пропускали автомобили на въезде в ипподром. В настоящее время на ипподроме установлены юрты, проходит состязание по борьбе куреш, играет башкирская народная музыка.

Медиакорсети также стало известно, что на мероприятие не могут попасть артисты фольклорного коллектива «Ош виче Сем» из Мишкинского района республики.