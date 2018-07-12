В Уфе жители дома по улице Султанова 31 не могут дождаться ремонта подъезда

В редакцию Медиакорсети обратились жильцы дома по улице Султанова, 31 в Уфе. По их словам, Управляющая компания ООО «Трест жилищного хозяйства» должна была приступить к текущему ремонту подъезда во втором квартале 2018 года.

Договоренность о ремонте была достигнута еще осенью прошлого года. Первый заместитель главы администрации Ленинского района Уфы Флюр Ганиев объяснил им, что для выполнения работ по ремонту лестничной клетки жителям необходимо рассмотреть на заседании совета дома, утвердить на общем собрании смету на проведение работ и определить источник финансирования, решение оформить протоколом и предоставить его в управляющую компанию.

- Мы как жильцы дома провели общее собрание и составили протокол о проведении текущего ремонта и выборе управляющей компании ООО «Трест жилищного хозяйства». Управляющая компания поставила нам условие, что нам необходимо повысить тариф «Содержание» в 2 раза - до 25,00 рублей за квадратный метр. Мы согласились на это условие, что также отразили в протоколе. Протокол был составлен в мае 2017 года и отправлен в управляющую компанию, - рассказывает председатель совета дома Альфира Королева.

Несмотря на то, что все необходимые условия были выполнены, работы по ремонту подъезда до сих пор не проводятся.

Медиакорсеть связалась с начальником участка «Треста жилищного хозяйства» Рушатом Халиловым.

- Процесс выбора подрядной организации пока еще не завершился, поэтому ремонт перенесли, - сообщил он нашему корреспонденту.