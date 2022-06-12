Дизайнер Артемий Лебедев встретился с главой Башкирии

Дизайнер Артемий Лебедев встретился с главой Башкирии
Дизайнер Артемий Лебедев встретился с главой Башкирии
Вчера, 13:02ГородНаталья БалыковаФото: 1MediaInvest
Утром его заметили на улице Ленина в Уфе в компании Радия Хабирова, Андрея Назарова и Ратмира Мавлиева.
Фото:1MediaInvest

На улице Ленина сегодня проходит в фестиваль «Уфа-праздничная». На время мероприятия она (на протяжении от Коммунистической до Пушкина) стала пешеходной. На перекрестке улиц Ленина и Пушкина установили сцену, чтобы там смогли выступить уличные театры Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Уфы.

В Уфе в воскресенье, 12 июня, отмечают День России и День города. Праздничные мероприятия пройдут на ряде площадок, главной из которых станет парк «Кашкадан».

Артемий Лебедев накануне вместе с Ратмиром Мавлиевым посетил Арт-квадрат. Блогер пробудет в Уфе до 13 июня, но причина его визита неизвестна.

Как сообщал Mkset, ранее мэр Уфы объявил о намерении получить 250 млн рублей из федерального бюджета на проектирование туристского кода Уфы. Для победы в конкурсе необходимо подготовить «ярко выраженную» заявку, и Уфа «старается привлекать профессионалов», сообщил Ратмир Мавлиев.

Артемий Лебедев в 2015 году обвинил мэрию Уфы в плагиате при создании городского дизайн-кода. Тогда, в утвержденной МБУ «Городская реклама концепции по размещению рекламных конструкций он обнаружил множество картинок, совпавшими с дизайн-кодом Москвы и заявил, что «мэрия Уфы ворует щедро, смело, беззастенчиво и много».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы