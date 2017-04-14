Фоторепортаж: Как уфимцы отмечают день города

Наши корреспонденты посетили основные площадки Уфы где празднуют день города.

12 июня для Уфы не только День России, но и День города, если раньше празднование проходило на одной площадке, как правило на Горсовете, то теперь в каждом свой праздник. Что происходит на на основных площадках в нашей фотогалерее.