Фоторепортаж: Как уфимцы отмечают день города

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Наши корреспонденты посетили основные площадки Уфы где празднуют день города.
12 июня для Уфы не только День России, но и День города, если раньше празднование проходило на одной площадке, как правило на Горсовете, то теперь в каждом свой праздник. Что происходит на на основных площадках в нашей фотогалерее.
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