Депутат Гагин попросил у мэра Уфы Мавлиева землю под «Парк искусств» через интернет

Тогда Гагину и предложили квартал, ограниченный улицами Ленина, Кирова, Достоевского и Крупской. В феврале экс-мэр Греков издал постановление о разработке проекта планировки и проекта межевания этого участка, но его отменила прокуратура. Однако и это не убавило у Гагина энтузиазма и он обратился к Хабирову с просьбой либо все-таки разрешить разработку указанного участка в центре либо же рассмотреть возможность размещения креативного кластера с центром современного цифрового искусства «Парк искусств» на другом земельном участке, но внятного ответа от Главархитектуры не получил, вместо него ему прислали документ где еще раз пересказали про то как прокуратура отменила постановление Грекова. Со слов депутата, на просьбу предоставить землю ответа Гагин не получил.