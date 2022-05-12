Депутат Гагин попросил у мэра Уфы Мавлиева землю под «Парк искусств» через интернет

Если обычно темы обращений на сайте приемной властей примерно отражают их суть, то это обращение отличается от многих. Его то и приметил корреспондент Mkset. «Обращение под названием «Мавлиеву Р.Р. от Гагина В.В. (исполнитель Юсупова М.Н.)» не содержит в себе ничего кроме сообщения о том, что суть обращения находится во вложении и уже там депутат горсовета Уфы Гагин приводит доводы, следуя из которых просит рассмотреть возможность предоставления земельного участка для реализации проекта по созданию Креативного кластера (креативного технопарка) с центром современного цифрового искусства «Парк искусств».
Как следует из доводов обращения ранее Гагин за частные средства разработал дорогостоящий проект межевания территории Парка Калина в Уфе, но администрация Уфы в последний момент была отменена.
В 2019 году по итогам рассмотрения проекта Парк искусств на Инвестчасе при Главе Республики Башкортостан идея получила одобрение. Для разрешения сложившейся ситуации в целях реализации проекта «Парк искусств» была сформирована рабочая группа под руководством Заместителя Руководителя Администрации Главы Республики Р. Р. Баширова.из текста обращения
Тогда Гагину и предложили квартал, ограниченный улицами Ленина, Кирова, Достоевского и Крупской. В феврале экс-мэр Греков издал постановление о разработке проекта планировки и проекта межевания этого участка, но его отменила прокуратура. Однако и это не убавило у Гагина энтузиазма и он обратился к Хабирову с просьбой либо все-таки разрешить разработку указанного участка в центре либо же рассмотреть возможность размещения креативного кластера с центром современного цифрового искусства «Парк искусств» на другом земельном участке, но внятного ответа от Главархитектуры не получил, вместо него ему прислали документ где еще раз пересказали про то как прокуратура отменила постановление Грекова. Со слов депутата, на просьбу предоставить землю ответа Гагин не получил.