В Уфе суд вынес предупреждение организатору концерта «Спасибо врачам»

27 марта возле Русского драмтеатра прошёл концерт «Спасибо врачам!» с участием популярного певца Дениса Майданова. При этом, как установил суд, на массовом мероприятии не соблюдались меры безопасности в рамках режима повышенной готовности.
Директора автономной некоммерческой организации Гульнару Юрину признали виновной в совершении административного правонарушения. Согласно постановлению, она отделалась предупреждением.
Напомним, изначально концерт «Спасибо врачам!» анонсировала партия «Единая Россия», которая и выступила одним из организаторов мероприятия. Позже активист движения «СтопБашРТС» Иван Апаев обратился в Роспотребнадзор Башкирии с требованием проверить мероприятие на нарушение ковид-режима. Он также направил обращения в прокуратуру, президенту РФ и главе Башкирии. Руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров отметил, что организатором выступило местное отделение партии, председателем которого с 23 марта стал мэр Уфы Сергей Греков.