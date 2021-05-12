В Уфе суд вынес предупреждение организатору концерта «Спасибо врачам»

В Уфе суд вынес предупреждение организатору концерта «Спасибо врачам»
В Уфе суд вынес предупреждение организатору концерта «Спасибо врачам»
Сегодня, 16:40ГородАнна КононоваФото: Администрация Уфы
Вчера, 11 мая, Октябрьский районный суд Уфы рассмотрел административное дело в отношении руководителя АНО «Дирекция культурных программ РБ», которая организовала концерт «Спасибо врачам» 27 марта. Постановление опубликовано на официальном сайте суда.

27 марта возле Русского драмтеатра прошёл концерт «Спасибо врачам!» с участием популярного певца Дениса Майданова. При этом, как установил суд, на массовом мероприятии не соблюдались меры безопасности в рамках режима повышенной готовности.

Директора автономной некоммерческой организации Гульнару Юрину признали виновной в совершении административного правонарушения. Согласно постановлению, она отделалась предупреждением.

Напомним, изначально концерт «Спасибо врачам!» анонсировала партия «Единая Россия», которая и выступила одним из организаторов мероприятия. Позже активист движения «СтопБашРТС» Иван Апаев обратился в Роспотребнадзор Башкирии с требованием проверить мероприятие на нарушение ковид-режима. Он также направил обращения в прокуратуру, президенту РФ и главе Башкирии. Руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров отметил, что организатором выступило местное отделение партии, председателем которого с 23 марта стал мэр Уфы Сергей Греков.

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