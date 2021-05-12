В Уфе суд вынес предупреждение организатору концерта «Спасибо врачам»

Напомним, изначально концерт «Спасибо врачам!» анонсировала партия «Единая Россия», которая и выступила одним из организаторов мероприятия. Позже активист движения «СтопБашРТС» Иван Апаев обратился в Роспотребнадзор Башкирии с требованием проверить мероприятие на нарушение ковид-режима. Он также направил обращения в прокуратуру, президенту РФ и главе Башкирии. Руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров отметил, что организатором выступило местное отделение партии, председателем которого с 23 марта стал мэр Уфы Сергей Греков.