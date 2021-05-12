В администрации Уфы рассказали о ходе реконструкции путепровода на Заки Валиди

И.о. начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Константин Паппе рассказал о текущей ситуации проведения реконструкции развязки на пересечении улиц Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева. Об этом он доложил на оперативном совещании в администрации Уфы.

На сегодняшний день на площадке работает порядка 82 человек: 62 днем и 20 ночью. Кроме того, привлечено 18 единиц техники. С 18 по 23 апреля рабочие выполнили монтаж 14 балок пролетного строения длиной 24 метра. С 29 по 30 апреля проведен монтаж ещё пяти балок длиной 33 метра. Сегодня ночью смонтировано три балки, в связи с чем было перекрыто движение по проспекту Салавата Юлаева с 00:00 до 05:00. По состоянию на 12 мая установлено 22 из 28 балки. По словам Константина Паппе, работы идут в намеченные сроки. Напомним, реконструкция развязки началась 8 января. В ходе строительства выяснилось, что она входит в границу объекта археологического наследия «Городище Уфа III». Полноценно реконструкция возобновится после работы Минкультуры РФ. Движение по обновленному объекту планируют запустить 1 сентября, а уже потом строители приступят к реконструкции съездов.

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