Слушали «Любэ» и заказывали шашлык: как уфимцы провели майские праздники

Голосовой трафик в длинные выходные вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик звонков пришелся на девятое мая, при этом проговорили абоненты в праздничный день в 1,5 раза больше, чем за этот же промежуток времени в обычные будни. Кроме того, на высоком уровне в период выходных оставалось потребление интернет-трафика — пользователи активно поздравляли друг друга с помощью электронной почты и социальных сетей. Почти 30 процентов трафика ушло на интернет-сообщества: уфимцы активнее листали ленту и чаще постили фото в Instagram, Одноклассники, Vkontakte и в Facebook, а также делились видео в Youtube и TikTok.