Слушали «Любэ» и заказывали шашлык: как уфимцы провели майские праздники

Согласно статистике, уфимцы звонили на треть чаще и провели времени в сети в 1,5 раза дольше, чем годом ранее, предпочитали доставку еды приготовлению ужинов и посещали концерты знаменитых групп. Об этом на своей странице в Facebook рассказал директор МТС в Башкирии Егор Фисюк.
Голосовой трафик в длинные выходные вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пик звонков пришелся на девятое мая, при этом проговорили абоненты в праздничный день в 1,5 раза больше, чем за этот же промежуток времени в обычные будни. Кроме того, на высоком уровне в период выходных оставалось потребление интернет-трафика — пользователи активно поздравляли друг друга с помощью электронной почты и социальных сетей. Почти 30 процентов трафика ушло на интернет-сообщества: уфимцы активнее листали ленту и чаще постили фото в Instagram, Одноклассники, Vkontakte и в Facebook, а также делились видео в Youtube и TikTok.
Гулять уфимцы в дни длинных выходных предпочитали в центре. Лидерами по приросту трафика среди популярных городских локаций для отдыха стали «Арт-КВАДРАТ» и «Гостиный двор», здесь абоненты МТС пользовались мобильным интернетом в среднем в два раза активнее, чем в выходные дни прошлого года. При этом, самым посещаемым местом восьмого и девятого мая стала территория площади имени В. И. Ленина — объем сгенерированного интернет-трафика здесь вырос более чем на 30 процентов, по сравнению с показателями этого же периода 2020 года. Стоит отметить, что именно здесь прошел праздничный концерт с участием группы «Любэ», а также состоялся парад в честь 76-й годовщины Великой Победы.
В период майских праздников уфимцы также стали чаще заказывать через интернет еду из кафе и ресторанов — это подтверждает анализ обезличенных больших данных (Big Data). Наибольшим спросом пользовались шашлыки, бургеры и роллы. Чаще обычного их заказывали на прошлой неделе в субботу и воскресенье, восьмого и девятого мая, соответственно.
Для определения трендов поведения уфимцев во время длинных выходных компания проанализировала обезличенные большие данные. Big Data применяется практически во всех направлениях работы МТС — маркетинге, обслуживании, продажах, при развитии сети связи и в управлении кадрами. МТС является одним из основных поставщиков Big Data для бизнеса. Анализ и интерпретация «больших данных» востребованы в транспортном планировании, логистике, таргетинге наружной и диджитал рекламы, электронной коммерции, ритейле, скоринге, туризме и градостроительных проектах