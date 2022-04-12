Забыли о герое? Аллея имени Мусы Гареева в Уфе оказалась засохшей и никому ненужной

Сообщение о так и не созданной аллее появилось в соцсетях. Между тем, как следует сообщений мэрии Уфы, ее разбивали уже дважды. В первый раз аллею в микрорайоне Затон заложили в октябре 2011 года. Тогда ученики и преподаватели школы-интерната, а также военнослужащие и студенты центра профподготовки МВД по Башкирии высадили 30 берез и 30 пирамидальных тополей. Всего в акции тогда приняли участие 200 человек. В сообщении мэрии не уточняется номер дома, возле которого тогда высадили деревья.
В октябре 2019 года мэрия вновь сообщила о появлении «новой аллеи». На этот раз в ведомстве уточнили место ее расположения — у дома № 2Д по улице Летчиков в Затоне. Деревья — 30 саженцев рябины — на этот раз в рамках акции «Зеленая Башкирия» сажали жители района и кадеты школы-интерната имени Мусы Гареева.
Высаженные в 2011 году березы и пирамидальные тополя за прошедшие восемь лет должны были вырасти, но на размещенных мэрией фото их не видно. Зато видна табличка с именем героя, которую установили в созданной аллее. На фотографиях 2020 года, размещенных сервисом Яндекс. Карты, также не видно высоких деревьев.
Между тем, уфимцы сообщают, что уже через год табличку с именем Мусы Гареева убрали, а о строительстве аллеи и сквера забыли.
«Просто, видимо, не всех героев Великой Отечественной войны любит Хабиров так, как он любит генерала Шаймуратова», — считает внимательный уфимец, который заметил состояние аллеи Гареева.
В пресс-службе мэрии Уфы журналисту Mkset подтвердили, что в 2019 году в Затоне действительно из 30 рябин была создана аллея имени Мусы Гареева. Однако в администрации признались, что деревья были повреждены.
— В весенний период 2022 года вместо поврежденных деревьев будут высажены новые. Уход за зелеными насаждениями входит в обязанности управляющей компании вышеуказанного дома, — сообщили в мэрии.
Напомним, именем Мусы Гареева названа аллея, посаженная в сентябре 2019 года в поселке Нагаево под Уфой.
В честь знаменитого летчика планировали назвать сквер на бульваре Славы. В сентябре 2021 года мэрия объявила конкурс на проект благоустройства этой территории с начальной ценой 3,4 млн рублей. Стоимость самих работ не уточняются, 11 апреля мэрия сообщила, что к ним приступят в ближайшее время.
Как сообщал Mkset, в апреле 2020 года в Демском районе создали «Аллею ветеранов», высадив там 51 дерево: сосны и липы. В июне местные жители сообщили, что из-за недостаточного полива сосны погибли. Муниципальные власти эти обвинения опровергли, сообщив, что хвойные деревья не перенесли аномальную майскую жару и подчеркнули, что липы между тем остались живыми.