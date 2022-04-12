«Не надо ждать моего приезда»: мэр Уфы устроил разнос за отсутствие улицы в Глумилино

По словам Мавлиева, эта территория на данный момент «не радует» — несколько застройщиков не могут договориться, и в результате дорога к домам остается бесхозной. При этом сити-менеджер сделал замечание главе района, отметив, что на подобные сигналы нужно реагировать и лучше работать на опережение.