В Башкирии начало недели будет морозным

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Температура воздуха с каждым днем будет понижаться.
Начало недели в Башкирии будет морозным, сообщили в Башгидрометцентре.
В понедельник 12 марта днем ожидается -10-15°C, ночью -18-23°C, ветер будет слабым неустойчивым. В некоторых районах республики пройдет небольшой снег.
13 марта днем температура воздуха будет колебаться от -8 до -13°C, ночью опустится до -21°C.
14 марта будет без осадков. Температура воздуха днем будет -14-19°C, ночью -24-29°C.
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