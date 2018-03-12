В Башкирии начало недели будет морозным

Начало недели в Башкирии будет морозным, сообщили в Башгидрометцентре.

В понедельник 12 марта днем ожидается -10-15°C, ночью -18-23°C, ветер будет слабым неустойчивым. В некоторых районах республики пройдет небольшой снег.

13 марта днем температура воздуха будет колебаться от -8 до -13°C, ночью опустится до -21°C.