В Уфу для уборки снега доставили партию новой коммунальной техники

В Уфу для уборки снега доставили партию новой коммунальной техники
В Уфу для уборки снега доставили партию новой коммунальной техники
Сегодня, 21:59ГородАзамат НуховФото: Министерство ЖКХ РБ
Четыре снегоочистителя на базе "Урал" уже прибыли в Уфу, и ещё пять — на подходе

В столицу Башкирии прибыла новая техника для уборки снега — 4 снегоочистителя на базе «Урал». Об этом сообщил об этом сообщил и.о. министра ЖКХ республики Алан Марзаев. Также в дальнейшем в Уфе должны появится ещё пять снегоочистителей данной модели.

В министерстве ЖКХ, в свою очередь, рассказали о том, что данный вид техники можно использовать для удаления снежных валов, которые образовываются в результате уборки снега другими снегоочистителями. По мнению ведомства, это позволит не допустить сужения проезжей части дорог, что оценят как автомобилисты, так и пешеходы.

О необходимости появления в Башкирии новой снегоуборочной техники ещё в начале января этого года высказался Радий Хабиров.

— Деньги в бюджете уже есть. Сейчас нужно грамотно организовать процедуру закупки, чтобы муниципалитеты получили технику, — сообщил тогда глава республики.

А уже 20 января на сайте правовой информации появилось распоряжение правительства о выделении и распределении 1,4 миллиарда рублей для покупки необходимой региону коммунальной техники. Из этой суммы полмиллиарда рублей были направлены покупку спецтехники для столицы региона.

Напомним, что проблему с уборкой снега в Уфе активно обсуждали в течение всего зимнего сезона. Высказался на эту тему в том числе и и.о. министра ЖКХ Алан Марзаев, назвав снегоуборочную технику в городе «морально-устаревшей».

Горячей темой для обсуждения также стала работа интерактивной карты «Уфа Снежная», созданной специально для обращений граждан о проблемных зонах для пешеходов и автомобилей. Так, недавно жители города сообщили о том, что их обращения буквально были удалены с карты модераторами.

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