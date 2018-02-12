В Уфе продают здание бывшего ночного клуба «Проспект»

Трехэтажное здание выставили на торги за 250 млн рублей.

В Уфе на продажу выставлено трехэтажное здание ночного клуба «Проспект» за 250 тыс. руб., сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан». Торги назначены на 23 марта. Аукцион проводится в рамках конкурсного производства в отношении компании-владельца — ООО «Регионфинанскомплекс», принадлежащей предпринимательнице Дамире Глуховой. Общая площадь здания составляет 3,7 тыс. кв. м.

Дамира Глухова – вдова известного в Уфе предпринимателя Владимира Глухова. Мужчина скончался в августе 2014 года в противотуберкулезном диспансере. В это время в отношении него расследовалось уголовное дело по статьям незаконный сбыт наркотиков и хранение оружия.

Единственным владельцем «Регионфинанскомплекс» является Дамира Глухова. В арбитражный суд заявление о признании компании банкротом она подала в августе 2014 года, до смерти мужа. В апреле прошлого года компания была признана банкротом, в отношении нее было открыто конкурсное производство. Основной кредитор – она сама же, сумма задолженности – 185,34 млн руб. Второй кредитор – «Регионфинансбанк» (сумма задолженности – 23,38 млн руб.).