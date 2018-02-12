Начальником управления транспорта и связи мэрии Уфы стал Владимир Петров
Сегодня, 13:18ГородОльга Корзик
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Конкурс на замещение вакантной должности был проведен 9 февраля.
Начальником управления транспорта и связи уфимской мэрии стал Владимир Петров. Как следует из сообщения на официальном сайте администрации Уфы, конкурс на замещение вакантной должности состоялся 9 февраля. Конкурентом господина Петрова стал Азамат Хатмуллин.
Ранее Владимир Петров возглавлял МБУ "По благоустройству и содержанию автопарковочных мест" города Уфы. Как сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан», Владимир Петров также был одним из учредителей и руководителей школы водительского мастерства БРУКК. Источники издания сообщают, что Владимир Петров был креатурой одного из крупнейших автоперевозчиков города Фаниса Батырова.
Напомним, что ранее эту должность занимал Сергей Храмов. Он уволился в ноябре прошлого года.
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