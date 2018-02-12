Начальником управления транспорта и связи мэрии Уфы стал Владимир Петров

Конкурс на замещение вакантной должности был проведен 9 февраля.

Начальником управления транспорта и связи уфимской мэрии стал Владимир Петров. Как следует из сообщения на официальном сайте администрации Уфы, конкурс на замещение вакантной должности состоялся 9 февраля. Конкурентом господина Петрова стал Азамат Хатмуллин.

Ранее Владимир Петров возглавлял МБУ "По благоустройству и содержанию автопарковочных мест" города Уфы. Как сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан», Владимир Петров также был одним из учредителей и руководителей школы водительского мастерства БРУКК. Источники издания сообщают, что Владимир Петров был креатурой одного из крупнейших автоперевозчиков города Фаниса Батырова.