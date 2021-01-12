Жильцы дома в центре Уфы просят Хабирова спасти здание

Дом, жильцы которого рассказывают о проблеме, находится в историческом центре Уфы. По их словам, администрация города повторно пытается признать его аварийным, чтобы на его месте построить здание Арбитражного суда республики. В обращении к Радию Хабирову уфимцы указали, что два суда и две судебные экспертизы подтвердили надежность дома, однако мэрия смогла добиться проведения дополнительной экспертизы, по результатам которой здание признано аварийным. Правда, сами жители дома считают, что данные результаты проверки подложные.