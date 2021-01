Жильцы дома в центре Уфы просят Хабирова спасти здание

Жильцы дома № 5/3 по улице Карла Маркса в Уфе вышли на одиночный пикет к Белому дому, требуя не сносить здание для застройки Арбитражного суда Башкирии. Они просят главу региона Радия Хабирова помочь в решении их проблемы.

Дом, жильцы которого рассказывают о проблеме, находится в историческом центре Уфы. По их словам, администрация города повторно пытается признать его аварийным, чтобы на его месте построить здание Арбитражного суда республики. В обращении к Радию Хабирову уфимцы указали, что два суда и две судебные экспертизы подтвердили надежность дома, однако мэрия смогла добиться проведения дополнительной экспертизы, по результатам которой здание признано аварийным. Правда, сами жители дома считают, что данные результаты проверки подложные. Такое упорство городских властей в признании аварийным абсолютно нормального дома объясняется тем, что он включен в состав земельного участка для строящегося здания Арбитражного суда Башкирии, рассказывают жильцы. Жильцы дома также добавили, что из исторического центра их собираются расселить в социальное жилье на окраине города, якобы заботясь об их жизни и здоровье. Video: Mkset.ru В пресс-службе администрации Уфы на вопрос журналиста по данной ситуации не ответили.

