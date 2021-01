Уфа стала одной из последних в рейтинге среди городов России по качеству жизни

Уфы заняла 31-е место из 36-ти среди крупных городов России в рейтинге по уровню благополучия и качеству медобслуживания. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на исследование института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве РФ.

Эксперты, как сообщает издание, достаточно низко оценили Уфу. Отметим, что при составлении рейтинга оценивались уровень качества жизни, качество дорог, сфера ЖКХ, медицинское обслуживание, миграция населения, комфорт социальной среды, качество деятельности муниципальных властей, а также степень деструктивности поведения граждан. По данным рейтинга, столицы соседних регионов — Татарстана, Свердловской области и Челябинской области расположились на пятом, шестом и 16-м местах. После Уфы идут Иркутск, Стерлитамак, Смоленск, Симферополь и Тамбов.

