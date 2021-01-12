Российский астронавт показал фотографию зимней Уфы из космоса

Российский астронавт показал фотографию зимней Уфы из космоса

Вчера, 13:45ГородАнна КононоваPhoto: Вконтакте
Астронавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков поделился фотографиями из космоса, на которых запечатлена Уфа. Он также отметил достоинства столицы и рассказал, чем она может гордиться.

Пролетая над Башкирией, признается Кудь-Сверчков, удалось запечатлеть столицу республики.

Город Уфа может похвастаться, как минимум, тем, что он сохранил свой интересный и самобытный облик до наших дней! Здесь сохранилось множество зданий, имеющих историческую ценность, и частные дома порой перемежаются с типовыми многоэтажками, внося разнообразие в окружающие пейзажи, пишет астронавт.

Он также добавил, что Уфа является пятым по площади и протяженности городом России — 54 километра от начала и до конца.

Напомним, ранее знаменитый астронавт и герой РФ Сергей Рязанский также публиковал фотографии Башкирии и Уфы, сделанные во время полета в космос. При этом он рассказал интересные факты о столице республике. Например, по его словам, Уфа — самый просторный город страны, а также то, что город лидирует по количеству зелени. Кроме того, он назвал его непобедимым, так как город выстоял при различных набегах и ни разу не был взят.

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