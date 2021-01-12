Российский астронавт показал фотографию зимней Уфы из космоса

Напомним, ранее знаменитый астронавт и герой РФ Сергей Рязанский также публиковал фотографии Башкирии и Уфы, сделанные во время полета в космос. При этом он рассказал интересные факты о столице республике. Например, по его словам, Уфа — самый просторный город страны, а также то, что город лидирует по количеству зелени. Кроме того, он назвал его непобедимым, так как город выстоял при различных набегах и ни разу не был взят.