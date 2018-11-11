В Уфе созданы два новых маршрута в северную часть столицы

В Уфе появились два новых маршрута – в Шакшу и Черниковку. Об этом сообщили в администрации Уфы.

Так, на этой неделе появился маршрут №213: «Стадион имени Гастелло» – «Школа №75» – «Магазин "Юбилейный"» – «ДК УМПО» – «Стадион «Нефтяник» – «Горсовет» – «Улица Энтузиастов» – «21 больница» – «Трамплин» – «Кондитерская фабрика» – «Институт профзаболеваний» – «Микрорайон "Южный"».

Вместо маршрута №236 теперь автобусы ходят по маршруту №291: из Шакши до Уфа-Арены через Базилевку, Федоровка, Елкибаево, Карпово и Монумент Дружбы. В ближайшее время по просьбам горожан планируется запустить ещё один из Сипайлово в Инорс.