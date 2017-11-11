В мэрии Уфы рассказали о борьбе с граффити

Сотрудники коммунальных служб города рассказали о восстановлении покрытых надписями рисунков и стен.

В администрации Ленинского района Уфы рассказали о том, как сотрудники коммунальных служб города ежедневно вынуждены очищать от рисунков заборы и стены домов.

- На восстановление каждого квадратного метра тратятся не только силы рабочих, но средства, которые могли бы быть израсходованы на более важные нужды муниципалитета», — отметили в администрации Ленинского района Уфы. Один из последних примеров – полностью разрисованный забор по улице Революционной на участке от Запотоцкого до Аксакова.