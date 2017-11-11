В мэрии Уфы рассказали о борьбе с граффити

В администрации Ленинского района Уфы рассказали о том, как сотрудники коммунальных служб города ежедневно вынуждены очищать от рисунков заборы и стены домов.
- На восстановление каждого квадратного метра тратятся не только силы рабочих, но средства, которые могли бы быть израсходованы на более важные нужды муниципалитета», — отметили в администрации Ленинского района Уфы. Один из последних примеров – полностью разрисованный забор по улице Революционной на участке от Запотоцкого до Аксакова.
Как пояснили в муниципалитете, обязанность ликвидировать надписи и рисунки лежит на собственниках территории или управляющих организациях. Согласно КоАП РБ, штраф для граждан предусмотрен в 2 — 3 тысячи рублей; для должностных лиц – в 10 — 15 тысяч рублей; юридических лиц – 50 – 100 тысяч рублей.