Три района Уфы останутся без воды

На следующей неделе в трех районахгорода отключат горячую и холодную воду, сообщает МУП «Уфаводоканал». С 15 по 21 октября будут проводиться плановые ремонтные работы.

В Калининском районе воды не будет по адресам: - 15 октября с 10:00 до 20:00 (отключение холодной воды): Мишкинская, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 2 4, 6, 8, 10; Фадеева, 12а; Фурманова, 19; - 18 октября с 10:00 до 18:00 (отключение холодной воды): Черниковская, 31, 31а, 35б, 37а, 39; Коммунаров, 13а.

В Орджоникидзевском районе: - 16 октября с 11:00 до 20:00 (отключение холодной воды): Российская, 22, 40, 42, 44; Львовская, 3, 5; Ладыгина, 19/1; - 17 октября с 11:00 до 17:00 (отключение холодной и горячей воды): Дмитрия Донского, 34, 36/1, 38, 40.