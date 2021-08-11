В Уфе выявили превышение ПДК ацетона в воздухе

Стало известно о превышении предельно допустимой концентрации ацетона в воздухе башкирской столицы. 9 августа превышение в лаборатории государственного аналитического контроля зафиксировали по ацетону в уфимском Инорсе, на улице Мушникова. Концентрация вещества превысила норму в 1,1 раз.