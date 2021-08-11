В Уфе выявили превышение ПДК ацетона в воздухе

В Уфе выявили превышение ПДК ацетона в воздухе
В Уфе выявили превышение ПДК ацетона в воздухе
Вчера, 08:32ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Известен район города, где содержание превысило норму.

Стало известно о превышении предельно допустимой концентрации ацетона в воздухе башкирской столицы. 9 августа превышение в лаборатории государственного аналитического контроля зафиксировали по ацетону в уфимском Инорсе, на улице Мушникова. Концентрация вещества превысила норму в 1,1 раз.

Ранее в воздухе Уфы фиксировали повышение ПДК сероводорода, фенола, этилбензола, изопропилбензола и хлорида водорода. Ацетон некоторое время в городском воздухе не превышал допустимых значений. Жители Уфы с мая сообщают о неприятных химических запахах в городе.

Тем временем за месяц, по данным Башгидрометцентра,в регионе зафиксировали более 30 случаев превышения ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе.

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