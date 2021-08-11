В администрации Уфы рассказали о больших планах на строительство дорог

На оперативном совещании в администрации Уфы чиновники поделились планами по строительству дорог в Уфе. С докладом на оперативке выступил глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников. Он отметил и то, что работы приурочены к празднованию 450-летия Уфы, которому, к слову сказать, президент Путин придал статус федерального значения.
Плотников сообщил о скором начале строительства бульвара Давлеткильдеева в уфимском районе Глумилино. По словам чиновника конкурсные процедуры уже завершены и уже во второй половине августа контракт с подрядчиком будет заключен.
Сергей Плотников рассказал и о еще более масштабном проекте. Он заявил, что одной из важнейших перспектив Октябрьского района является продолжение проспекта Салавата Юлаева.
Общая протяженность перспективы составляет 3,68 километра на участке от улицы Ватутина с выходом на перспективный мост в створе улицы Интернациональной. Реализация проекта позволит разгрузить микрорайон Сипайлово от транзитного транспорта.Сергей Плотников