В администрации Уфы рассказали о больших планах на строительство дорог

В администрации Уфы рассказали о больших планах на строительство дорог
В администрации Уфы рассказали о больших планах на строительство дорог
Вчера, 11:45ГородИрина ДеревянчукФото: skyscrapercity.com
Власти хотят увеличить протяженность проспекта Салавата Юлаева почти на 4 километра.

На оперативном совещании в администрации Уфы чиновники поделились планами по строительству дорог в Уфе. С докладом на оперативке выступил глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников. Он отметил и то, что работы приурочены к празднованию 450-летия Уфы, которому, к слову сказать, президент Путин придал статус федерального значения.

Плотников сообщил о скором начале строительства бульвара Давлеткильдеева в уфимском районе Глумилино. По словам чиновника конкурсные процедуры уже завершены и уже во второй половине августа контракт с подрядчиком будет заключен.

Сергей Плотников рассказал и о еще более масштабном проекте. Он заявил, что одной из важнейших перспектив Октябрьского района является продолжение проспекта Салавата Юлаева.

Общая протяженность перспективы составляет 3,68 километра на участке от улицы Ватутина с выходом на перспективный мост в створе улицы Интернациональной. Реализация проекта позволит разгрузить микрорайон Сипайлово от транзитного транспорта.Сергей Плотников

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