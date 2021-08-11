В администрации Уфы рассказали о больших планах на строительство дорог

На оперативном совещании в администрации Уфы чиновники поделились планами по строительству дорог в Уфе. С докладом на оперативке выступил глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников. Он отметил и то, что работы приурочены к празднованию 450-летия Уфы, которому, к слову сказать, президент Путин придал статус федерального значения.